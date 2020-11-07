Uluslararası anlaşmaları çiğnemek ve terörü desteklemek, Trump'ın politikalarının temel ilkeleriydi

ABD seçim sonuçlarının açıklanması ile Trump dönemi ile maceracı ve savaş yanlısı takımının söneminin sona erdiğine dikkati çeken Cihangiri, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Uluslararası anlaşmaları çiğnemekten İran halkına karşı iekonomik ve insanlık dışı ambargolara ve terör ile ırkçılığı desteklemek, Trump'ın politikalarının temelini oluşturuyordu.

İran halkı dirençle Trump'ın maksimum baskı politikasına karşı durdu, ancak geçim skıntısı, ilaca erişememek ve değerli Generl Süleymani suikastını unutmayacaktır.

ABD'nin yıkıcı politikalarında değişikliğin yaşanmasını ve bu ülkenin uluslararası taahhütlerle yasalara dönerek uluslararası saygı göstermesini umuyorum.'

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