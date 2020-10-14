Alman belgeselin anlatısı: General Süleymani suikastı İran'ı zayıflatmadı

Alman devlet televizyonu (ZDF) General Kasım Süleymani'nin özellikleri, yetenekleri ve suikastı üzerine bir belgesel yayınladı.

Bu belgeselde, Şehit General Süleymani'nin İran İslam Devrimi'nin zaferinden bu yana gerçekleştirdiği en önemli faaliyetler arşiv görüntüleri şeklinde anlatılıyor.

Bu belgesel, General Süleymani'nin Orta Doğu'nun İran'daki en güçlü stratejisti olduğunu ve Kudüs Gücü komutanının bir yıldız gibi saygı gördüğünü belirtiyor.Gizli bir CIA raporuna göre, General Süleymani'nin şehit olmasının ardından, ABD'ye karşı yüksek sesli ölüm çığlığı ve intikam susuzluğu İran halkı tarafından yeniden duyuldu.

Bu belgeselin bir bölümünde şehit Generakl Kasım Süleymani'nin İran İslam Devrimi ile küçük yaşlardan itibaren ilişkilendirildiği belirtiliyor.İran-Irak savaşı sırasında devrim muhafizlerinin komutanlarından biriydi, ancak daha sonra faaliyetleri Lübnan ve Afganistan'a kadar genişletildi ve sonunda Irak'taki savaş alanına geri döndü.Hayatının son günlerine kadar Irak'ta IŞİD ile mücadelede ön saflarda yer almış ve faaliyet gösterdiği yıllar boyunca İsrail ve Suudi terörist grupları da dahil olmak üzere İran'ın başlıca düşmanlarına karışan partileri savundu.

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