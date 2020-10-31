Türkiye'ye her türlü desteği sunmaya hazırız

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, twitter hesabından açıklama yapan Hatipzade, 'Türkiye'de yaşanan acı verici deprem sonrası bu ülkedeki dostlarımızla yakın temas içindeyiz ve her türlü desteği sunmaya hazırız' ifadesini kullandı.

Hatipzade, ''Dünya Kentler Günü'nde İzmir'in tam sağlığa kavuşmasını umuyor ve tüm İzmirlilerin acısını canı gönülden paylaşıyoruz' diye ekledi.

İzmir’e yakın bölgede vuku bulan 6.9 şiddetindeki depremde şu ana kadar 25 kişi hayatını kaybederken 800’ü aşkın kişi de yaralandı.

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