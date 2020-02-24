Hoy, İRNA- Görüntülerde Hoy ilçesi Kotur bölgesinde meydana gelen deprem sonucu oluşan hasarlar görülmektedir. 23 Şubat sabahi Hoy'a bağlı Kotur bölgesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde bir deprem, İran'da yüzlerce yaralı bırakırken, Van'da şu ana kadar 9 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Fotoğrafçı: Taha Asgerhani
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Yabancı turistlerin Erdebil müzelerini ziyaretleri yüzde %89 arttı
Erdebil, İRNA- Erdebil Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Genel Müdürü Nader Fellahi,…
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Tebriz Metrosunun Dezenfektanından Görüntüler
Tebriz, IRNA- Korona virüsü ile mücadele için Tebriz Metrosunda her gün düzenli olarak dezenfekte…
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Türkiye, Irak, Kuveyt ve Gürcistan İranlı yolcuları kabul etmiyorlar
Tahran, IRNA- İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, Türkiye, Irak, Kuveyt ve…
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Musevi: Sınırların kapanması geçicidir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın…
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Bakü: İran havayolları karşısında bir sınırlama uygulanmamaktadır
Bakü, IRNA- Azerbaycan Devlet Havayolları (AZAL) Genel Müdürü Cihangir Askerov, İran havayollarına…
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Bageri: İlaca ambargo uygulayanlar insan katilleridir
Tahran, IRNA- İran İnsan Hakları Komitesi Genel Sekreteri Ali Bageri Keni, Amerika’nın İran…
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Luristan’da bulunan Mahmel Dağından kareler
Hürremabad, İRNA- İran'ın güneybatısında yer alan Luristan ilinin merkezi Hürremabad'ın kuzeydoğusun…
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İran-Türkiye sınırında Hoy ilçesinde depremin meydana geldiği bölgelerden kareler
Hoy, İRNA- Görüntülerde Hoy ilçesi Kotur bölgesinde meydana gelen deprem sonucu oluşan hasarlar…
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Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun bir sonraki toplantısı 26 Şubat'ta düzenlenecek
Londra, İRNA- Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun bir sonraki toplantısının İran ve bu anlaşmaya…
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