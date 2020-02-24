24 Şub 2020 16:38
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News Code: 83688924
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İran-Türkiye sınırında Hoy ilçesinde depremin meydana geldiği bölgelerden kareler

Hoy, İRNA- Görüntülerde Hoy ilçesi Kotur bölgesinde meydana gelen deprem sonucu oluşan hasarlar görülmektedir. 23 Şubat sabahi Hoy'a bağlı Kotur bölgesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde bir deprem, İran'da yüzlerce yaralı bırakırken, Van'da şu ana kadar 9 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Fotoğrafçı: Taha Asgerhani

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