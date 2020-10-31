Asya'nın en büyük film festivalinde İran sinemasının temsilcileri takdir edildi

Korona salgını nedeniyle ertelendikten sonra 21-30 Ekim tarihleri arasında kısıtlı şekilde düzenlenen 25. Uluslararası Busan Film Festivali'nde İran 8 filmle yarıştı.

İran filmleri arasında Nevid Mahmudi'nin yönettiği İran ve Afganistan ortak yapımı Temiz Suda Ölüm filmi ile Abbas Emini'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Mezbaha filmi, Kim Ji Suk Ödülü'ne değer görüldü.

Öte yandan Mina Keşaverz'in çektiği Tehlikedeli Yaşam Sanatı isimli belgeseli ile festivalin En İyi Belgesel Ödülü'nü elde etti.

68 ülkeden 192 filmin gösterildiği 25. Uluslararası Pusan Film Festivali'ne İran'dan 8 film sinemaseverlerle buluştu.

İran'dan bu festivale ünlü yönetmen Mecid Mecidi'nin yönettiği Güneş, Nevid Mahmudi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Temiz Suda Ölmek, Şadi Keremrudi'nin yönettiği Asla, Bazen, Her zaman, İbrahim İreczade'nin yönetmeni olduğu Örümcek ve Muhammed Resulof'un yönettiği Şeytan Yoktur filmleri seyirci ile buluştu.

Öte yandan Behruz Nuranipur'un çektiği Gecenin Çocukları isimli belgesel ile Mina Keşaverz'in çektiği Tehlikede Yaşamın Sanatı isimli belgesel ile bu festivalde gösterime girdi.

77. Venedik Film Festivali'nde Ruhullah Zamani'nin "Güneş" filminin oyuncusu olarak Marcello Mastrioni En İyi Genç Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldığı bu film, çocukların hayatlarındaki karşılaştığı meseleler üzerine kurgulanmıştır.

1996 yılında kurulan 25. Uluslararası Pusan Film Festivali, geçtiğimiz 25 yıl içinde Asya'nın en saygın film festivallerden birine dönüşmüştür.

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