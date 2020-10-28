4. Avrupa Film Haftası'na katılacak filmlerin listesi yayınlandı

Sanat ve Deney Kuruluşu Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, İranlılar Sineması, AB Kültürel Kuruluşları ve Haşur Platformu'nun iş birliği ile düzenlenecek bu festivalde Hollanda'dan Orkestra Şefi, İsveç'den Sadece İran'dan, 1144 Mil Güven, İsviçre'den Kız Kardeş, İspanya'dan Truman, Bulgaristan'dan Güney Kutbundan Mektuplar, Almanya'dan Transit, Avusturya'dan Küçük Joe, Portekiz'den Saint George, Slovenya'dan İşaretsiz, İtalya'dan Soytarılar, Danimarka'dan Buzlanmadan Önce, Yunanistan'dan Domateslerin Wagner ile Buluştukları Zaman, Lui Albert yönetmenliğindeki 09:58, Fuad Mansur'un yönettiği Ahmedin Şarkısı, Fransa'dan Kötü Hava ve Macaristan'dan Anne ve Ailenin Diğer Delileri isimli filmler, bu festivalde yarışacak.

İran'da son üç sezondur fiziksel olarak düzenlenen Avrupa Film Haftaları, Korona virüsünün dünya çapında yayılması ve fiziksel törenlerin yapılması önündeki engeller nedeniyle bu yıl online olarak yapılacak ve bu nedenle söz konusu platform filmlerin online gösterimlerini üstlenmiştir.

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