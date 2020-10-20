Baharvend: Ukrayna uçağı ile ilgili gerçeklerin saklanması peşinde değiliz

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Mohsen Baharvend, İran’ın düşen Ukrayna uçağı ile ilgili hiçbir zaman gerçekleri saklama veya vefat edenlerin ailelerinin haklarının vermemesi peşinde olmadığını söyledi.

Ukrayna yetkililerle düşen uçakla ilgili ikinci tur müzakereler Tahran'da devam ederken, vefat edenlerin bir kısmının aileleri ile görüşen Baharvend, Dışişleri Bakanlığının tüm kurumların kapasitelerini kullanarak vefat edenlerin haklarının verilmesi yönünde çalıştığını söyledi. Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi ve mürettebat hayatını kaybetmişti. Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish 2012