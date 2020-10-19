Zarif: Ukrayna’nın düşürülen uçağı ile ilgili müzakereler işbirliği ile sonuçlanır

İran-Ukrayna arasında yapılan ikinci tur müzakere için Tahran’da bulunan Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yugni Yenin ve yanındaki heyet Dışişleri Bakanı Zarif ile düşürülen uçak hakkında görüştü.
Görüşmede ayrıca İran-Ukrayna ikili ilişkileri ve iki ülkenin çeşitli alanlardaki işbirliği yolları incelendi.
Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi ve mürettebat hayatını kaybetmişti.
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2012
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