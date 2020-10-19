Zarif: Ukrayna’nın düşürülen uçağı ile ilgili müzakereler işbirliği ile sonuçlanır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevadd Zarif, Tahran’da yanlışlıkla düşürülen Ukrayna uçağı için üzüntülerini belirterek, iki ülkenin kaz ile ilgili ilk tur görüşmelerinin yapıcı ve olumlu olduğunu ve tarafların işbirliği ile müzakerelerin bir an evvel sonuçlanmasını temenni etti.

İran-Ukrayna arasında yapılan ikinci tur müzakere için Tahran’da bulunan Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yugni Yenin ve yanındaki heyet Dışişleri Bakanı Zarif ile düşürülen uçak hakkında görüştü. Görüşmede ayrıca İran-Ukrayna ikili ilişkileri ve iki ülkenin çeşitli alanlardaki işbirliği yolları incelendi. Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi ve mürettebat hayatını kaybetmişti. Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish 2012