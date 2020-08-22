Ukrayna uçağına tazminat ödemek için görüşmelere hazırız

İRNA'ya konuşan Dehgani Zengene, İran ile Ukrayna arasında 8 Ocak günü Tahran İmam Humeyni Havalimanı'nda yanlışlıkla düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı yolcu ve mürettebatına tazminat ödenemesi konulu devam eden görüşmelerin son durumuna değinerek, Dışişleri Bakan Yardımcısı Baharvend'in bir heyet başkanlığında Ukrayna'da bu ülke yetkilileri ile bir araya geldiğini hatırlattı.

Tazminatın ödenmesi konusu başta olmak üzere Ukrayna uçağı ile ilgili meseleler hakkında görüşmelerin sürdüğüne dikkati çeken Dehgani Zengene, bir sonraki toplantının Ekim ayında başkent Tahran'da düzenlenmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Dehgani Zengene, 'Kesin olan şey, İran'ın bu hatanın sorumluluğunu üstlenmesidir. Dolayısıyla tazminatın ödenmesi için görüşmelere tam hazırlıklıyız. Tazminat ödeme konusunun ön hazırlıkları var ve bu aşamalar da teknik ve hukuki yönlerden sonuçlanarak uzlaşı üzerine tazminat ödenecektir. Uluslararası kurallar çerçevesinde ve ayrımcılık yapılmaksızın kazadan etkilenenlere tazminat ödenecek' diye konuştu.

Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 hayatını kaybetmişti.

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