İran heyetinin katılımıyla Fransa'da Ukrayna uçağının karakutusunun okunma işleminden görüntüler

İRNA- İran Sivil Havacılık Kurumu 20 Temmuz günü yaptığı açıklamada, 8 Ocak günü Tahran İmam Humeyni Havalimanı'nda düşen Ukrayna uçağının karakutusunun okunma ve bilgi edinme çalışmalarının Fransız Sivil Havacılık Güvenliği Analiz Ofisi laboratuvarında başladığını duyurdu. Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra kasıtsız hava savunma ateşi tarafından hedef alınarak düşmüş, uçakta bulunan 176 yolcu ve mürettebatın tamamı hayatını kaybetmişti.