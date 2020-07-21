İran heyeti Ukrayna’nın düşürülen uçağı ile ilgili temaslarda bulunmak için Kiyev’e gidecek

Baharvend, IRNA’ya yaptığı açıklamada, İran geçen süre zarfında üzerine düşen görevlerini uluslararası kanunla ve kurallar çerçevesinde yerine getirdiğini söyledi.

Baharvend, vefat edenlerin ailelerine verilecek hasar ile ilgili, ‘’Biz bu hususta ne öneri sunduk ne de öneri aldık, bizim kıstasımız uluslararası konvansiyonlarda belirtilen rakamlar ayrıca sigorta konusu hem de bu hususta uygulamadır. Anlaşılacak konu uygulamadan uzak bir husus olmayacaktır. ‘’ dedi.

Konuda suçlu olanların tutuklandıkları ve adli işlemlerin devam ettiğini ifade eden Baharvend, konunun araştırmasının devam ettiğini yapılması gerekenin ise acılı ailelerin yaralarına merhem olmak ve tazminat olduğunu söyledi.

İran Sivil Havacılık Kurumu 20 Temmuz günü yaptığı açıklamada, 8 Ocak günü Tahran İmam Humeyni Havalimanı'nda düşen Ukrayna uçağının karakutusunun okunma ve bilgi edinme çalışmalarının Fransız Sivil Havacılık Güvenliği Analiz Ofisi laboratuvarında başladığını duyurdu. Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra kasıtsız hava savunma ateşi tarafından hedef alınarak düşmüş, uçakta bulunan 176 yolcu ve mürettebatın tamamı hayatını kaybetmişti.

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