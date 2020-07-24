İran, Ukrayna uçağının kara kutusu ile ilgili Fransa’da uygulannan prosedürünü onayladı

İran heyetinin başkanı Areş Hodayi yaptığı açıklamada, Kara Kutu verilerinin aktarım işinin dün bittiğini bildirerek, aktarımın İran’ın denetiminde ve Fransız uzmanlar ve teçhizatları ile olduğu ifade edildi.

Açıklamada, aktarımda BOEİNG firmasının temsilcileri, Uçak Firması, Frasa, İngiltere, Kanada, İsveç ve İCAO temsilcilerinin hazır bulunduğu ifade edilerek, sonuçlardan daha sonra böylee kazaların meydana gelmemesi için kullanılacağı ifade edildi.

Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 hayatını kaybetmişti.

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