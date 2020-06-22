Zarif, Ukrayna uçağının kara kutusunun Fransa’ya göndereceğini bildirdi

Zarif, Kanada Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde bu bilgiyi aktardı.

Zarif, Kanadalı meslektaşına bu kararın bir müddettir alındığını ve yakında uygulanacağını söyledi.

Zarif ayrıca, İran’ın bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ile hukuki ve diğer konuları görüşmeye hazır olduğunu belirterek, ayrıca İran’ın Ukrayna uçağı ile ilgili hasar miktarını ödemek için hazır olduğunu bildirdiğini fakat karşı tarafın bu hususta heyetini ilan etmediğini söyledi.

Ukrayna havayollarına ait bir 737 BOEİNG uçağı 7 Ocak’ta İmam Humeyni havaalanından kaktıktan kısa süre sonra insani hata sonucu bir füze tarafından hedef alınarak düşürüldü. Kazada uçaktan kurtarılan olmadı.

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2012