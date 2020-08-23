Ukrayna uçağının kara kutusunu inceleme sonuçları, ilgili ülke temsilcilerine gönderildi

Dehgani Zengene, ’Kara kutular, Fransa'daki Sivil Havacılık Emniyeti Araştırma ve Analiz Ofisi'nin kaza laboratuvarında 17 Temmuz 2020'den 24 Temmuz 2020’ye kadar okundu.Bu çalışma, Sivil Havacılık Otoritesi ve kazayı soruşturmakla görevli kişinin sorumluluğu altında, Fransa'nın tesisleri ve teknik desteği ile gerçekleştirildi. Uçak üreticisi olarak Amerika Birleşik Devletleri, işletmeci olarak Ukrayna ve hizmet sağlayıcı ve teknik danışman olarak Fransa gibi ülkelerin temsilcileri bu süreçte Sivil Havacılık Otoritesine yardımcı oldular’ ifadesini kullandı.

Dehgani Zengene, ’Olayda vatandaşları hayatını kaybeden ülkeler olan Kanada, Birleşik Krallık ve İsveç'ten temsilciler gözlem ve bilgilendirme sürecine katıldı’ dedi.

Dehgani Zengene, Fransız Sivil Havacılık Güvenlik Araştırma ve Analiz Ofisi'ne okuma işleminde gösterdiği işbirliği için bu kuruma teşekkür ederek ‘Çıkarılan bilgiler ilgili ülke temsilcilerine ICAO standartları çerçevesinde emniyet ve teknik analizlerini İran Havacılık Teşkilatı'na sunmaları için sunulmuştur’diye belirtti.

Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi ve mürettebat hayatını kaybetmişti.

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