İran ve Ukrayna, kaza sonucu düşen Ukrayna uçağının kara kutusunu birlikte inceliyor

İmam Humeyni'nin 1 Şubat 1979 günü yurda dönmesi nedeniyle Tahran Mehrabad Havalimanı'nda düzenlenen törende konuşan İslami, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının kara kutusunun Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün standartları temelinde incelendiğini açıkladı.

Uçak kazasını inceleme komitesinin çalışmalarına devam ettiğini altını çizen İslami, 'Kara kutunun incelenmesi, işin bir boyut ve aşamasıdır. Ukrayna ile birlikte Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kuraları çerçevesinde kara kutuyu inceleme işlemlerine devam diyoruz' diye konuştu.

Yol ve Şehircilik Bakanı İslami ayrıca Çin'in Vuhan kentinde yerleşik İranlıların kısa zamanda ülkeye geri döneceklerini belirterek, 'Sağlık Bakanlığı timleri ülke giriş çıkış havalimanları ile kapılarında yolcuları tamamen kontrol ediyor. Bu kontrolden geçirilme sadece Çin yolcularına kapsamamaktadır' değerlendirmesinde bulundu.

İslami ayrıca İran'da şimdiye kadar her hangi bir korona virüsü vakası görülmediğini sözlerine ekledi.