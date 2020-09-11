11 Eyl 2020 11:15
Journalist ID: 1942
News Code: 84034719
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Hatibzae, Kanada’nın Ukrayna uçağı ile Dışişleri Bakanlığına şikayet verdiği iddiasına tepki gösterdi

Hatibzae, Kanada’nın Ukrayna uçağı ile Dışişleri Bakanlığına şikayet verdiği iddiasına tepki gösterdi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü insani hata sonucu Tahran’da düşürülen Ukrayna havayolları ile ilgili Kanada’dan İran Dışişleri Bakanlığına bir şikayet verildiği iddiasına tepki gösterdi, böyle bir şeyin ne alındığını ne de alınacağını söyledi.

Hatibzade, ‘’ Bu raporun doğru olup olmadığı bir yana, uluslararası hukuk temeli bilen herkes Kanada mahkemesinin kendi alanı dışında olan olaylara müdahale edemeyeceğini bilir. Bu dosya Ukrayna hükümeti ile müzakereler yöntemi ve İran içinde adli merciler tarafından incelenmektedir. ‘’ dedi.

Hatibazade, konuyla ilgili yakın zamanda bir heyetin İran’a geleceğini bildirdi ve Kanada hükümetinin bu elim kazada ailelerini kaybedenlere yardım etmek istemesi durumunda siyasi amaçlı nimayişlere son vermesi gerektiğini söyledi.

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