Hatibzae, Kanada’nın Ukrayna uçağı ile Dışişleri Bakanlığına şikayet verdiği iddiasına tepki gösterdi

Hatibzade, ‘’ Bu raporun doğru olup olmadığı bir yana, uluslararası hukuk temeli bilen herkes Kanada mahkemesinin kendi alanı dışında olan olaylara müdahale edemeyeceğini bilir. Bu dosya Ukrayna hükümeti ile müzakereler yöntemi ve İran içinde adli merciler tarafından incelenmektedir. ‘’ dedi.

Hatibazade, konuyla ilgili yakın zamanda bir heyetin İran’a geleceğini bildirdi ve Kanada hükümetinin bu elim kazada ailelerini kaybedenlere yardım etmek istemesi durumunda siyasi amaçlı nimayişlere son vermesi gerektiğini söyledi.

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