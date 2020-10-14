Zarif: Yabancı güçlerin bölgedeki varlığı sorunların artmasına sebep olmaktadır

Zarif, Japonya Dışişleri Bakanı Mote Gi ile yaptığı görüşmede kendisinin yeniden Japonya Dışişleri Bakanlığına seçilmesini ve Suga’nın Başbakanlığa seçilmesini tebrik ederek yeni hükümet döneminde de Japonya’nın bölgede barış ve istikrar sağlanma yönündeki yardımının devam etmesini temenni etti.

İran’ın Japonya’da bulunan döviz kaynaklarını kullanması gerektiğini ifade eden Zarif, ABD’nin bu yöndeki kısıtlamalarını mahkum etti ve İran halkı için gıda ve ilaç alımını engellemenin insanlık aleyhine cinayet olduğunu söyledi.

Zarif, Japoya’dan 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde buna engel olunmasını beklediklerini söyledi.

Japonya’nın korona ile mücadelede İran’a verdiği desteğe teşekkür eden Zarif, iki ülkenin tüm alanlardaki ilişkilerinin gelişmesini temenni etti.

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2012