7 Eki 2020 13:25
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İran demiryolu araçları fren üretim teknolojisini elde etti

İran demiryolu araçları fren üretim teknolojisini elde etti

Tahran, İRNA- Demiyolları Genel Müdürü Said Resuli, şimdiye kadar sadece üç ülkenin üretebildiği tren freninin halihazırda İran fabrikalarında üretilmeye başaladığını bildirdi.

İran Gazetesi'ne konuşan Resuli, 'Yerli tren fren sistemi, yakında düzenlenecek Tren Fuarı'nda görücüye çıkacak. Ülke demiryolları ağında ulusal fren sistemi ile donatılmış 8 tren eklenecek. Yakın gelecekte yüzde yüzde ulusal fren sistem üretimine geçebilir ve böylece dışa bağımlılığa tamamen son verebiliriz' dedi.

Tren ve demiryolları araçlarının parçalarının yerli ve millileştirilmesinin gündemde olduğuna dikkati çeken Resuli, 'Demiryolları sanayiinin dışa bağımlılığını düşürdük. Yaptırımlar kendi kendine yeterlik ve inovasyon için bir fırsat olmuştur' diye konuştu.

Monoblok tekerinin sağlanması konusunda bundan önce yüzde yüz dışa bağımlı olduklarına dikkati çeken Resuli, 'Bu, trenlerde çok kullanılan bir parçadır. Ancak halihazırda yurt içinde bu parçayı üretmeye başladık' diye ekledi.

100 yıllık tarihi olan İran demiryolları sanayii yolcu ve yük taşımacılığında önemli ve büyük önem ve konuma sahiptir.

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