İran dış ticaretinde demiryolunun payında yüzde 151'lik büyüme

56 det demiryolu filosunun açılış töreninde konuşan Resuli, 'Bu yıl Nevruz'da ekonomik resesyona rağmen demiryolu şirketlerinin gayreti sayesinde 4 adet lokomotif, 2 adet yolcu vagonu ve 50 adet yük vagonunu demiryolu filomuza kattık' diye konuştu.

İran demiryolu filosuna katılan yeni ekipmanlarının değerinin 152 milyar Tümen olduğuna işaret eden Resuli, 'Bu yılın ilk ayında bir önceki yılın ilk ayına kıyasla yerli üretim alanında yüzde 143 büyüme kaydederek, yılımızı iyi bir performansla kapatacağımızın vaadini veriyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Sadece 26 Nisan günü 132 milyon ton kilometre yük taşıdıklarının altını çizen yetkili, bu yılın başından beri 5 milyon tondan fazla yük taşımacılığı yaparak geçen yıla göre ağırlık konusunda yüzde 4 artış yakaladıklarını duyurdu.

Resuli'nin ifadesine göre, geçen yılın aynı döneminde ortalama yük taşımacılığı aylık 4 milyon ton civarındaydı.

Öte yandan buğday taşımacışığı da 8 kat büyüyerek demiryolları üzerinde taşınan buğday miktarı 168 bin tonu bulmuştur.

İranlı yetkili gemiden doğrudan demiryollarına aktarılan yük taşımacılığına da dikkati çekerek, bu yılın ilk ayında demiryolları aracılığıyla 160 bin ton yeni yükün taşındığını sözlerine ekledi.