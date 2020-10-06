Fars Körfezi Savaş Gemisi Aralık ayında görücüye çıkacaktır

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı General Hüseyin Hanzadi yaptığı açıklamada, helikopter ve İHA taşıma kapasitesine sahip geminin geniş füze ve silah kapasitesi olduğunu söyledi.

Geminin bir kez yakıt almakla üç kere yer küre etrafınnı dolaşabilme kapasitesi olduğunu ifade eden Hanzadi, geminin Aralık ayına kadar tamamlanacağını söyledi.

Hanzadi, İran Deniz Kuvvetlerinin ilk mayın temizleme gemisinin de gelecek aylarda tamamlanacağını söyledi.

Hanzadi, İran Deniz Kuvvetlerinin gelişmesinin bölge ve dünya ülkelerinin güvenliğinin yararına olduğunu söyledi.

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2012