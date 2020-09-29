Ayetullah Sistani'nin Irak'ın istikrar ve güvenliğindeki mercilik rolü inkar edilemez

Irak'ın yeni Tahran Büyükelçisi Nesir Abdülmuhsin Abdullah'ın güven mektubunu kabul eden Cumhurbaşkanı Ruhani burada yaptığı açıklamada, İran'ın dost, kardeş ve komşu ülke olan Irak'la ilişkilere büyük önem verdiğine değinerek, 'İran İslam Cumhuriyeti olarak Irak'ta barış, istikrar ve güvenliğe verdiğimiz desteği sunmaya devam etmekte kararlıyız' diye konuştu.

İran'ın IŞİD ile mücadele tüm güç ve imkanları ile Irak hükümeti ile halkının yanında saf tuttuğunun altını çizen Ruhani, 'İki büyük komutan olaran General Süleymani ile Ebumehdi Mühendis'in suikastle şehit düşmesi, İran ile Irak'ın yan yana terörle mücadele ettiğini gözler önüne sermektedir' değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ın yeni Tahran Büyükelçisi Nesir Abdülmuhsin Abdullah da bu görüşmede yaptığı açıklamada Tahran-Bağdat ilişkilerin ileri safhalara taşınması gerektiğine dikkati çekerek, Irak hükümeti ile halkının İran'ın IŞİD ile mücadelede Irak'a verdiği desteği unutmadıklarını dile getirdi.

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