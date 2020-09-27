Irak'tan komşularımıza yönelik herhangi bir tehdide izin vermeyeceğiz

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile yaptığı görüşmede, Irak'ın komşularının toprakları tarafından tehdit edilmesine izin vermeyeceğini sözlerine ekledi.

Bu toplantıda İran Dışişleri Bakanı Zarif de yaptığı açıklamada, İran’ın Irak'ın siyasi süreci ve egemenliğine verdiği desteği açıklarken, bu ülkenin güvenliğini İran için önemli olarak nitelendirdi.

Zarif, İran’ın diplomatik tesislerine yönelik saldırılara ve Irak'taki İranlı diplomatların saygınlık ve güvenliğinin sağlanması ihtiyacına değinerek, diplomatik binalara yapılan herhangi bir saldırıyı kınayarak bunun kabul edilemez olduğunu ve bu tür eylemlerin durdurulması gerektiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanımız, Irak'ta Şehit General Kasım Süleymani'nin şehit edilmesinde ABD rejiminin terör eylemine atıfta bulunarak, Irak hükümetini bu konuda sorumluluk almaya çağırdı.

Irak Dışişleri Bakanı Tahran'a gelen,İki günlük ziyaretinde İranlı yetkililerle bölgesel gelişmeler ve İran-Irak işbirliğini görüşmek üzere bir araya geldi.