Kalibaf: ABD'nin Şehit General Süleymani suikastı, Irak egemenliğine hakaretti

Hüseyin'i kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kalibaf, 'Irak'ın egemenlik, güvenlik, bağımsızlık ve toprak bütülüğü her daim İran'ın ön planda tuttuğu konudur. Bize göre şimdiki Irak, bölgede olumlu, önemli ve etkin bir rol oynamaktadır' dedi.

ABD'nin bölgedeki varlığının Irak ve bölgenin istikrar ve refahı için bir bela olduğuna değinen Kalibaf, 'Bazı bölge ülkeleri ABD baskısı yüzünden İsrail rejimi ile ilişkilerini normalleştirdi. Kuşkusuz İslam dünyası buna karşı sessiz kalmamalı ve Filistin konusunun İslam ümmetinin önceliği olduğunu unutmamalıdır' diye konuştu.

Irak'ın İslami ve önemli bir komşu ülke olarak İran tarafından desteklendiğinin altını çizen Kalibaf, 'Irak parlamentosu ile halkının isteği Amerikan askerlerinin bu ülkeyi terketmesidir. ABD'nin General Süleymani suikastı, bu ülkenin egemenlik ve bağımsızlığına yönelik bir hakaretti. ABD bölgede IŞİD dahil teröristleri güçlendirmiş ve tarih boyunca diğer ülkelere ihanet ederek onlar sorun çıkarmıştır' diye kaydetti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de bu görüşmede yaptğı açıklamada, İran ile Irak arasındaki ilişkilerin stratejik olduğuna işaret ederek, Kalibaf'la ikili, bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırdı.

'Bugün komşu ve kardeş ülke İran'a gelmekten dolayı mutluyum. İki ülke tarih ve coğrafyası ile siyasi ve ekonomik çıkarları birbiriyle kenetlenmiştir' diyen Hüseyin, bölgesel ve uluslararası gelişmelere dikkati çekerek, İran'ın eskiden olduğu gibi ülkelerini desteklemeye devam etmesini umduklarını sözlerine ekledi.

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