Hasan Şariatmedari, Ayetullah Sistani’den özür diledi

Şeriatmedari, yayınladığı mesajda, sözlerini Ayetullah Sistani’nin Bürosu tarafından o üke seçimleri ile ilgili BM Temsilcisi ile görüşmenin Farsça metninden algısına dayanarak sarf ettiğini fakat buların yanlış algı sonucu sarf edilen sözler olduğunu söyledi.

Şeriatmedari, ‘’ Ayetullh sistani sözlerinde Irak seçimlerine denetimlerin BM kriterlerine uygun olmasını belirtmişlerdir ve bu istenmeye hatadan dolayı kendilerinden özür diliyorum ve umarım bu özrüm kabul edilir. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012