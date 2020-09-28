29 Eyl 2020 01:13
Journalist ID: 1942
News Code: 84058109
0 Persons

Hasan Şariatmedari, Ayetullah Sistani’den özür diledi

Hasan Şariatmedari, Ayetullah Sistani’den özür diledi

Tahran, IRNA- İran Kayhan Gazetesi Gene Yayın Yönetmeni Hasan Şariatmedari, gazetede istemeden yapılan hatasından dolayı Ayetullah Sistani’den özür diledi ve kendilerinin özrünün kabulünü temenni etti.

Şeriatmedari, yayınladığı mesajda, sözlerini Ayetullah Sistani’nin Bürosu tarafından o üke seçimleri ile ilgili BM Temsilcisi ile görüşmenin Farsça metninden algısına dayanarak sarf ettiğini fakat buların yanlış algı sonucu sarf edilen sözler olduğunu söyledi.

Şeriatmedari, ‘’ Ayetullh sistani sözlerinde Irak seçimlerine denetimlerin BM kriterlerine uygun olmasını belirtmişlerdir ve bu istenmeye hatadan dolayı kendilerinden özür diliyorum ve umarım bu özrüm kabul edilir. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
5 + 10 =