Dışişleri Bakanı Zarif: Iraklı meslektaşımla General Süleymani suikastını konuştum

Twitter hesabından paylaşım yapan Zarif, 'Dostum Fuad Hüseyin'e evsahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyorum.

Bu görüşmede ikili işbirliğin daha da gelişmesi için pratik adımları masaya yatırdık. Ayrıca kahramanımız Şehit General Süleymani'nin ABD tarafından suikaste uğraması ve İran'ın Irak'taki diplomatik misyonlarına yapılan saldırılar konusunda Iraklı meslektaşımla fikir alışverişinde bulundum. Meslektaşıma diplomatik misyonların korunmasının önemini vurguladım' ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Iraklı meslektaşı Fuad Hüseyin'in bugün başkent Tahran'da bir araya geldiği belirtildi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret eden Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İranlı mevkidaşı Muhamme Cevad Zarif ile görüştü.

Iraklı yetkilinin iki gün sürecek ve diğer İranlı yetkililerle bir araya gelecek bu ziyareti kapsamında Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin Ağustos ayında Tahran ziyaretinde iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların uygulanması konusunu ele aldığı ifade edildi.

Hüseyin Tahran'da ayrıca İran-Irak arasındaki çeşitli sektörlerdeki işbirliği ile bölgesel gelişmeleri masaya yatırdı.

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