Bazorgan sınır kapısından 6 ayda 94 milyon dolara yakın ihracat gerçekleşti

Namdar, IRNA’ya yaptığı açıklamada, bu sınır kapısından ihracat ürünlerinin değerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre değer olarak yüzde 22 azaldığını ve ağırlık olarak da yüzde 53 azaldığını söyledi.

Namdar bu sınır kapısından 42 bin 481 ton tarım ürünleri, petrokimya, çeşitli madenlerin ihraç edildiğini belirtti.

Namdar, Bazorgan sınır kapısının bu dönem içinde ülke genelindeki sınır kapıları içinde 54. Sırada yer aldığını belirtti.

Bazorgan sınır kapısı İran-Türkiye arasında yer alan 3 gümrük kapısından biridir. Bu kapının faaliyetleri 24 saat esasına göre yapılmaktadır.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012