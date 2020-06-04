4 Haz 2020 18:27
Journalist ID: 1942
News Code: 83810580
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Bazorgan sınır kapısı açıldı

Urumiye, IRNA- İran’ın en büyük kara sınır kapısı olan ve Türkiye’nin Gürbulak sınır kapısının karşısında yer alan Bazorgan sınır kapısı bugün 3.5 ay kapalı kaldıktan sonra sağlık protokolleri çerçevesinde yeniden açıldı.

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