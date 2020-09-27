Ordu Kara Kuvvetleri 7 ürününü görücüye çıkardı

Ordu Kara Kuvvetleri'nin görücüye çıkardığı ürünler, akıllı robot, taktikle çalışan araç, İHA piston motorları, kurtarıcı robot, iletişim sistemi ve ileri teknolojili askeri araçtan oluştu.

Törende konuşan Ordu Başkomutanvekili General Haydari, 'Biz elektronik, robotik, füze ve anti zırh alanlarında faaliyet yürütmekteyiz. Odak alanımız ise robot olarak Kara Kuvvetleri'nin bugünkü ihtiyaçları çerçevesinde tasarlanığ üretilmiştir' dedi.

General Haydari, 'Yeni ürünler gider açısından yabancı örneklerine kıyasla daha az döviz kullanmamızı sağlamakla birlikte bu kazanımlar, tam ambargolu olduğumuz koşullarda elde edilmiştir' diye ekledi.

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