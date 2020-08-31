İran hava savunması radar, füze ve iletişim sistemleri açısından iyi kazanımlar elde etmiştir

Ordu Sitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos Hava Savunma Sistemi Günü dolayısıyla ülke çapındaki hava savunma komuta merkezleri ile yaptığı görüntülü iletişimde konuşan General Musevi, 'Hava savunma sistemlerimiz İslam Devrimi sonrası radar, füze ve iletişim sistemleri yönünden iyi kazanımlar elde etmiştir' diye belirtti.

İran hava savunmasının bölgede en üst sıralarda yer edindiğine değinen General Musevi, Silahlı Kuvvetler'in İran'ı savunmak için çabalarını artırması gerektiğinin altını çizdi.

General Musevi, 'Ülkenin dört bir yanında gece gündüz demeden çalışarak aziz ülkemizi savunmak için çalışan silah arkadaşlarımı teşekkür ederim' diye ekledi.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei de ülke hava savunma sisteminde çalışan personel ile ailelerine teşekkür ederek, İran'ın güvenliğinin hava savunma sisteminin hazırlıklı olmasından kaynaklandığını ifade etmiştir.

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