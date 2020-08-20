Ruhani: İran Savunma Sanayi dünyada 14. Sıradadır

Ruhani bazı savunma sanayi projelerinin tanıtımı töreninde yaptığı açıklamada, İran savunma sanayinin son 7 yılda dünyada 23. Sıradan 14. Sıraya yükseldiğini söyledi.

İran’ın stratejik ve önleyici silahlar alanında çalıştığını ifade eden Ruhani

Bu alanda İran’ın dünya ile aynı yönde adım attığını söyledi.

Ruhani Savunma sanayi ürünlerinin dikkatinin, gücünün arttırılmasını isteyerek özellikle cruise füzelerinin gücünün arttırılmasını istedi.

Ruhani, hava savunma alanında çok önemli işler yapıldığını ifade ederek, bu alanda teknolojinin tüm imkanlarından yararlanıldığını ve buna devam edileceğini söyledi.

İran’ın saldırı stratejisi olmadığını vurgulayan Ruhani, İran komşularının İran’ın savunma gücünün onların yararına olmasından emin olmalarını ve bunu dostlarını hizmetinde kullanacağından emin olmalarını istedi.

İran’ın tarih boyunca savaşı başlatan taraf olmadığını ve her zaman savunma konumunda olduğunu ifade eden Ruhani, İran stratejisinin değişmediğini ve savunma gücünün önleyici güç olduğunu söyledi.

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2012