İran insansız hava araçları üretiminde yüzde 1600 artış yakaladı

Hava savunmasının İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin talimatları gereği düşmana karşı koymanın ön cephesi olduğuna değinerek, 'Ordu hava savunması İran-Irak savaşı boyunca Irak Ordusu'na ait 48 bin uçak ve helikopteri keşif ve tespit misyonunu üstlendi. Ayrıca düşmana ait 700 saldırı drone'unu imha ettik' diye belirtti.

Ordu hava savunmasının İran-Irak arasında 8 yıl süren savaş boyunca 2 milyonu aşkın sivil uçağı yönetip kontrol ettiğini ve bu yolda 416 şehit, 730 gazi ve 43 azat edilmiş asker verdiğini kaydeden General Sabahiferd, 'İslam Devrimi sonrası hava savunması açısından büyük başarılara imza atıldı. Bu yollarda büyün ambargo, baskı ve hava savunmasına yönelik tehditlere karşın yüzde 100 oranında inovasyon ve gelişme kaydettik. Halihazırda radar sistemlerimiz İran semasının bölgede ve sınır ötesinden gelen düşman tehditlerine karşı savunabilir ve gözetleyebilir' açıklamasında bulundu.

General Sabahiferd, 'Düşmanın bütün hareketleri hava savunmamızın gözetimi altındadır. Bugün Ordu hava savunmamız dünyada adından söz ettirmekte ve bütün düşman hareketlerini gözetlemektedir' diye ekledi.

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