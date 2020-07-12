füzelerimizin menzili yakında 100 kilometreye ulaşacak

Tahran'da düzenlenen bir törende konuşan General Kurbani, 'Hava Kuvvetlerimiz savunma ve stratejik konusunda at ve unut tipi kendinden güdümlü füze, hedef güdümlü ve 8.5 kilometre menzilli füzeler alanında iyi kazanımlar elde etmiş ve yakında 20 ve 100 kiloemtre menzilli füzeler elde edeceğiz' dedi.

Hava Kuvvetleri'nde 600 bin adet 435 tür parça ürettiklerine değinen General Kurbani, 'Hava Kuvvetleri olarak ülkemizin dört sınır noktasında Ordu, Devrim Muhafızları ve Sınır Muhafızları'ndaki kardeşlerimizi koruyoruz. Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterler sadece geçen gün Kirmanşah'taki deprem bölgesinde 500 sorti uçuş yaptı. Zagros orman yangınlarında 2 bin ekibi gönderdik. Ayrıca 18 ilimizde hava acil hizmetleri sunmaktayız' diye konuştu.

General Kurbani, 'Tam karanlıkta 6 saat boyunca en büyük bir gece tatbikatı uyguladık. Bu Ortadoğu'da eşi benzeri görülmeyen bir olaydır. Bu tatbikatın hava taarruzu, gece savaşı ve yaralıların taşınması gibi tüm operasyonel işlemlerini iyi bir şekilde yapmayı başardık' diye ekledi.

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