UAEK bir kez daha İran ile varılan anlaşmadan memnuniyetini belirtti

UAEK Genel Kurulunda bir konuşma yapa Grossi, ajansın sürekli bir şekilde İran’ın taahhütlerini yapması ile ilgili raporlar sunduğunu ve denetimlerinin yapıldığını söyledi.

Geçen ay Tahran’da İran Cumhurbaşkanı ve üst düzey yetkililerle bir araya geldiğini ifade eden Grossi, tarafların anlaşması çerçevesinde ajansın istenilen bir tesisten örnekler aldığını ve ikinci tesisin de bu ay içinde denetleneceğini söyledi.

UAEK 64. Genel Kurulu bugün Viyana’da faaliyete başladı.

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2012