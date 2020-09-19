Majid Hosseini'den sonra Ali Kerimi de Trabzonspor'a transfer olabilir

Damga'da yer alan habere göre, orta sahaya takviye konusunda Lewis Baker'in ardınan görüşmelere devam eden Trabzonspor'un daha önce Majid Hosseini'nin de forma giydiği İstiklal'de oynayan ve arkadaşı olan Ali Kerimi ile ilgilendiği öne sürülmüştü. İran Milli Takımı oyuncusu da olan 26 yaşındaki futbolcu, transferi konusunda açıklamalarda bulundu.

Transferine ilişkin konuşan ve Türkiye dışında da birçok ülkeden teklif aldığını ifade eden Kerimi; 'Özellikle Katar'dan iyi öneriler aldım. Türkiye için de birkaç kulüp için temaslar söz konusu. Orada çok iyi takımlar ve oyuncular var. Yıldız isimler top koşturuyor. Burada oynamak istemeniz kadar doğal bir şey olamaz ve İran'a da çok yakın. Türkiye'de de çok sayıda İranlı var. Yabancılık çekeceğimi düşünmüyorum. Oradan da birkaç kulübün ilgilendiğini duydum ancak menajerim Sina Rençberan konu hakkında temas halinde. Şu an kesinleşen bir şey yok' ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da oynayan Majid Hosseini ile de iyi bir arkadaşlıkları olduğunu belirten 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerimi; 'Majid ile milli takımdan da arkadaşız. Kendisini çok iyi tanıyorum. Benim için oynadığı kulüpte forma giymek uyum ve adapte kounsunda işimi kolaylaştırır. Ancak şu ana kadar onunla hiç konuşmadım. Transfer şartları olgunlaşır ve ilerleme kaydedilirse bana bir telefon kadar uzakta zaten' dedi.

İran'ın önemli takımlarından biri olan İstiklal'de oynayan Kerimi, ayrılık kararını ise; 'Taraftarlar kalmamı istedi ancak benim hedeflerim var. Bunu ikinci kez denemek istiyorum. İran dışında oynamayı daha uygun görüyorum. Hırvatistan günlerimde kendimi gösteremedim. Gençtim, sakatlık yaşadım ve özelliklerimi sahaya yansıtamadım. Ancak şu an deneyimli ve milli bir oyuncuyum. Bu benim için çok önemli. Hangi takıma gidersem gideyim yüzde 100'ümü verebilmek için çalışacağım.' sözleri ile değerlendirdi.

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