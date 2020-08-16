Trabzonspor Majid Hosseini'yi 5 milyon Euro bedelle İtalyan Sampdoria'ya transfer etmek istiyor

Ajansapor'un web sitesi yayınlanan habere göre, Sampdoria'nın yaz transfer sezonunda Majid Hosseini'yi kulübe katmayı planladığını duyurdu. İki kulüp transfer konusu ile ilgili görüşme yapmaktadır.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün 24 yaşındaki İranlı defans oyuncusu Hosseini'yi 5 milyon Euro'ya satmaya istekli olduğunu açıkladı.

Hosseini, geçtiğimiz sezon Türkiye Futbol Ligi'nde Trabzonspor için 28 kez forma giydi ve bir gol attı. Trabzonspor, ligi ikinci sırada tamamladı.

Sampdoria ise geçen sezon İtalya Seri A'da 15. sırada yer aldı.

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