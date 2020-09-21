İranlı kadın dünya barışı adına yürüyüşünü başlattı

Kutsal Savunma ve Dünya Barış Günü günü dolayısıyla Tahran'ın simgelerinden Azadi Meydanı'ndan yürüyüşünü başlatan Mehdevi Nadir'in amacı, barış ve dostluk mesajını dünyaya ulaştırmaktır.

Mehdevi Nadir, her adımının İran ve dünyadaki yoksul halkların yararlanması için atacağı her adımın hayırseverlere satılacağını kaydederek, bundan elde edilecek gelirlerle İranlı kadınlara istihdam oluşturmak adına el sanatları atölyesi kurulacağını ifade etti.

Mehdevi Nadir'in Türkiye sınırların açılmasına kadar Fars Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerde barış yürüyüşünü sürdürerek, Fars Körfezi'nin adını dünyaya duyuracağını ve Türkiye sınırlarının açılmasından sonra bu yürüyüşünü dünya geneline yayacağını dile getirdi.

Mehdevi Nadir daha önce de dünyaya barış mesajını ulaştırmak için dünyanın dört bir yanında bisiklet kullanmıştı.

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