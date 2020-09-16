Şiraz, ikinci Barış İçin Sağlık Kongresine ev sahipliği yapacak

Kongrenin yetkililerinden Dr. Alirıza Salihi yaptığı görüşmede kongrenin iki gün süreceğini ve eksenlerinin Sağlık ile barışada katkı, sağlık kuruluşlarının barış için işbirliği, hükümetler ve sağlık sistemlerinin barışın sağlanmasındaki rolü, insani değerler, tıbbi ahlak ve barış olduğunu belirtti.

Salihi, insanların ruhsan ve bedensel sağlıklarının ve toplum sağlığının şiddetin artması ve savaşlarla zedelendiğini belirterek, her sene dünyada bir çok kadın, çocuk ve savunmasız insanın askeri güçlerle birlikte savaş ve şiddetlerden dolayı bedensel ve ruhsal sağlıkları bozulduğunu söyledi.

Sağlık hizmetinde çalışanlarına olan genel güvene işaret eden Salihi, bu grubun şiddet e savaşların azalması ve barış için çaba harcadıklarını başarılı olabileceklerini söyledi.

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2012