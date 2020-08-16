Luris Çeknavaryan 2020 Barış İçin Kitaplar Özel Ödülü'ne değer görüldü

Barış için Sanat Festivali Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Barış için Kitaplar Komisyonu, 2020 özel ödülünü Çeknavaryan'a vereceğini duyurdu. Ödülün 12 Eylül'de kendisine verilmesi planlanıyor.

UNESCO'nun iş birliği yaptığı kurumlardan olan ve merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Barış için Kitaplar Komisyonu, barış kültürünün yaygınlaştırılması için UNESCO ile iş birliği yapan ve birkaç ülkede faaliyet gösteren STÖ'lerden oluşmaktadır.

Ermeni asıllı Çeknavaryan'ın tanıtımını yaptıktan sonra Barış için Sanat Yüksek Nişanı'nı Çeknavaryan'a vereceğini açıklayan Barış için Sanat Komisyonu, Çeknavaryan'ı yıllarca barış kültürüne sağladığı katkılardan dolayı bu ödüle değer buldu. Duayen İranlı müzisyen 12 Eylül'de ödülünü alacak.

İran ve dünya müzik ustalarından sayılan Çeknavryan 2014 yılında İran'ın Bem kenti ile Fransa'da yaşanan depremzedelere hayır konseri düzenledi. O ayrıca İran'da kanser hastası çocuklar adına faaliyet yapan Mahak kuruluşu için de konserler düzenlemiştir.

Barış için Kitaplar Ödülü, Meksika'da uyuşturucu çeteleri ile mücadele yolunda hayatını kaybeden ünlü Meksikalı gazeteci Xavier Valdes adına her yıl barış kültürü için faaliyet gösteren kişilere verilmektedir.

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