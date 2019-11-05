5 Kas 2019 15:05
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News Code: 83543648
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İranlı müzikseverler Schiller için değerli bir hediyedir

İranlı müzikseverler Schiller için değerli bir hediyedir

Tahran, İRNA- Christopher von Deylen başkanlığındaki Schiller Müzik Grubu'nun düzenlenen basın toplantısında, von Deylen İranlı müzikseverleri değerli bir hediye gibi nitelendirdi.

Schiller Müzik Grubu'nun basın toplantısında konuşan von Deylen, Tahran'da konser için bulunduklarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'İki yıl önce İran'a gelerek konser düzenledik. Bugün Almanya sınırları dışında farklı bir ortamda İranlı müzlkseverlerle buluştuğum için çok mutluyum. Yıllardır müzik alanında faaliyet yapıyorum ve dünyanın dört bir yanında çeşitli konserler düzenledim' dedi.

Üzerinde çalışma yaptığı müzik türünün birçok ülkede popüler olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Alman müzisyen, müzik tarzının duygusal türden olarak İranlı müzikseverle çok iyi bir iletişim kurabileceğine inandığını açıkladı.

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