İranlı ve Amerikalı sanatçılar Korona ile ilgili bir müzik eseri yayınlıyor

Abide, IRNNA’ya yaptığı açıklamda, ‘’Bu ortak eserin üretimindeki amaç bu zor dönemde İran ve Amerikan halkının birlikteliğini göstermek ve geleceği umutla bakmaktır. ‘’ dedi.

Abide, koronanın tüm dünyada yaygınlaşması sonrası bir çok ülkenin bu sorunla karşı karşıya geldiğini belirterek, dünyanın bu virüsten dolayı bir çok insani ve sosyal hasar gördüğünü ve bundan dolayı insanlar arasındaki birlikteliğe her zamandan daha çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Abide eserin Tahran’daki kayıt kısmının sağlık protokollerine uyularak tamamlandığını ve kayıtların Amerika’ye gönderildiğini ve Amerika’daki kayıtların tamamlanması ile piyasaya sürüleceğini söyledi.

Eserin sosyal medyanın yanında geniş bir şekilde televizyonlardan da yayınlanacağını ifade eden Ebide, eserin sevilmesi temennisinde bulundu.

Korona bugüne kadar dünyanın 210 ülkesinde 15 milyon 606 bin kişiden kişiye bulaşmıştır. Amerika 4 milyon 170 bin vaka ile dünyada birinci sırada yer almaktadır.

İran ve Kuzey Amerikan Dostluk Derneği, İran-Amerika ve Kanada halklarının yakınlaşması için tesis edilmiştir ve genel olarak kültürel, sanat ve spor alanlarında faaliyetlerde bulumaktadır.

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2012