17 Haz 2020 20:41
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News Code: 83825184
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İran ve Azerbaycan kadın kurumları arasındaki işbirliği imkanları incelendi

İran ve Azerbaycan kadın kurumları arasındaki işbirliği imkanları incelendi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kadın ve Aileden sorumlu Yardımcısı Masume Ebtekar, tele konferans yöntemiyle Azerbaycan Kadınlar komitesi Başkanı Bahar Muratova ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede 2016 yılında iki taraf arasında imzalanan işbirliği anlaşması ile ilgili konular incelendi.

Muratova görüşmede, ‘’İran ve Azerbaycan’ın ilişkileri her zaman yararlı işbirliği ve dostluğa dayanmıştır ve iki ülke menfaatleri doğrultusunda olmuştur.

Ebtekar da taraflar arasındaki yakın işbirliğinden memnuniyetini dile getirerek, İran’ın kadın ve aile ile ilgili tecrübelerini Azerbaycan ile paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Görüşmede taraflar, aile içi şiddetin önlenmesi, kadın ve çocuklara şiddetin önlenmesi, cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi

 Kadınların ekonomik açıdan güçlendirilmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulundular.

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2012

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