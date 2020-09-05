İsviçre Dışişleri Bakanı'ndan İran ile İsviçre arasındaki bilim ve turizm ilişkilerinin geliştirilmesine vurgu

İsfahan' Valisi'ni makamında ziyaret eden Kassis, 'Yarın İran ile İsviçre arasındaki diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yıldönümünde Tahran'da bir etkinlik düzenleyeceğiz' dedi.

İran-İsviçre ilişkilerinin 100 yıllık geçmişi olduğuna değinen Kassis, 'Barış ve ticaret, ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde önemli bir etkendir. 100 yıldır kurduğumuz ilişkide her zaman barış ve huzurun peşinde olduk' diye konuştu.

İran ile ABD arasında görüşmelerin gerçekşleşmesi için çalıştıklarına değinen Kassis, 'Cumhurbaşkanı Ruhani ve Dışişleri Bakanı Zarif ile Tahran'da grörüşmeden önce Zarif'in memleketi İsfahan'ı ziyaret ederek bu şehrin güzelliklerini yakından inceleme fırsatı buldum' diye belirtti.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, İsfahan kentinin tarihi yerlerini ziyarret ettikten sonra yaptığı açıklamada, İsfahan'ı Ortadoğu'nun İncisi olarak adlandırdı.

İsfahan'ı ziyaret ettikten sonra twitter hesabından paylaşım yapan Cassis, 'İran'da Ortadoğu'nun İncisi İsfahan'ı ziyaret ettim. Bir ülkenin kültürü ve halkı ile tanışmak, iyi diplomatik ilişkilerin ön koşuludur' ifadesini kullandı.

Dün sabah saatlerinde İran'a gelen İsviçreli yetkili, İsfahan'ın ünlü tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Cassis'in ziyareti, İran-İsviçre ilişkilerinin 100. yıldönümü kutlamak adına düzenlendi.

İsfahan'ı gezdikten sonra Tahran'a gidecek olan Kassis, Pazar günü Tahran'da İranlı yetkililerle bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zarif’in Pazar günü İsviçreli meslektaşı ve yanındaki heyeti ağırlayacağınnı bildirdi.

Hatipzade, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların iki bakanın görüşmesinin eksenini oluşturacağını söyledi.

İsçivçre’nin Tahran Büyükelçiliği Twitter sayfasından yapılan açıklamada Kasis’i 5-7 Eylül tarihleri arasında Tahran’ı ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, Kasis’in 5-7 Eylül tarihleri arasında İsviçre’nin İran’daki 100. Diplomatik varlığı çerçevesinde Tahran’ı ziyaret edeceği belirtildi.

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