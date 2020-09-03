4 Eyl 2020 00:37
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Zarif, Pazartesi İsviçre Dışişleri Bakanına ev sahipliği yapacak

Zarif, Pazartesi İsviçre Dışişleri Bakanına ev sahipliği yapacak

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Pazartesi İsviçre Dışişleri Bakan Testo Kasis’e ev sahipliği yapacaktır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zarif’in Pazartesi İsviçreli meslektaşı ve yanındaki heyeti ağırlayacağınnı bildirdi.

Hatibzade, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların iki bakanın görüşmesinin eksenini oluşturacağını söyledi.

İsçivçre’nin Tahran Büyükelçiliği Twitter sayfasından yapılan açıklamada Kasis’i 5-7 Eylül tarihleri arasında Tahran’ı ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, Kasis’in 5-7 Eylül tarihleri arasında İsviçre’nin İran’daki 100. Diplomatik varlığı çerçevesinde Tahran’ı ziyaret edeceği bildirildi.

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