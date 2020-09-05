Yılın ilk 5 ayında İran'ın dış ticaret hacmi 24 milyar doları geçti

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplam 52 milyon ton ağırlığında 24 milyar 600 milyon dolar değerindeki dış ticaretten 38 milyon ton ağırlığında 10 milyar 900 milyon dolarını ihracat oluştururken, 13.8 milyon ton ağırlığındaki 13 milyar 700 milyon dolarını ithalat oluşturdu.

İhracat, ithalatın 3 katı

İran'ın yabancı ülkelerle dış ticaret hacmi yılın beşinci ayında 9 milyon 822 bin ton ağırlığında 5 milyar 37 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bundan ihracatın payı 7 milyon 781 bin ton ağırlığında 2 milyar 162 milyon doları ihracata aitken, 2 milyon 41 bin ton ağırlığında 2 milyar 875 milyon dolarlık kısmını ithalat oldu.

Yılın beşinci ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla şunlardan oluştu: 566 milyon dolarla Çin, 441 milyon dolarla Irak, 338 milyon dolarla BAE, 158 milyon dolarla Afganistan ve 108 milyon dolarla Türkiye.

Öte yandan 746 milyon dolarla Çin, 707 milyon dolarla BAE, 297 milyon dolarla Türkiye, 184 milyon dolarla Hindistan ve 125 milyon dolarla Almanya, İran'ın en çok ithalat yaptığı ilk beş ülke oldu.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish