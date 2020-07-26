Asya'dan Avrupa'ya ihracat güzergahında bir ana yol: İran

Maku Serbest Bölgesi Kurumu Lojistik ve Taşımacılık İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehdi Seferi Mukaddem, İRNA'ya yaptığı açıklamada, 'Bölgemiz üzerinde Tebriz-Kars demiryolu hattının inşa edilmesi ile ilgili fizibilte ve tasarım çalışmaları son aşamalardadır ve bu çalışmaların bitmesi ile sınır ticaretinin demiryolu aracılığıyla gelişmesi için fırsat doğacak' dedi.

Tebriz-Kars demiryolunun 200 kilometre uzunluğunda elektrikli olarak 2 hat ile saatte 160 kilometre hız ile yapılmasının düşünüldüğüne dikkati çeken Seferi Mukaddem, bu demiryolunun doğudan Çin ve Batı'dan Avrupa ile bağlanmasının hedeflendiğini ve bu projenin uygulanması için 3 bin milyar Tümen civarında yatırım tahsis edileceğini ifade etti.

İran İslami Şura Meclisi Maku Milletvekili Muhammed Alipur de konu ile ilgili yaptığı açıklamada, İran'ı dünya ekonomisinin ana yolu olarak nitelendirerek, 'Bu bölge üzerinde Türkiye'ye demiryolu hattının bağlanması, tüm ülkemiz için özel ekonomik bir potansiyel doğurabilir' diye kaydetti.

İran'ın Türkiye ile 3 ortak sınır kapısının tamamı Batı Azerbaycan ilinde yer almaktadır.

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