Zalimce ambargolar sayesinde İran petrol ve gaz sanayi gelişti

Ülkenin ana döviz kaynağı ve ekonomik gelişmesinin mecrası olan petrol ve gaz ihracatı, Trump’ın cumhurbaşkanlığı ile ABD’nin ambargolarına hedef oldu. Nükleer anlaşma ile birlikte bu sanayi dalında yeni gelişmeler yaşanmaktaydı fakat ABD’nin tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran petrol ihracatını sıfıra indirme hedefi bu sektörü bir kez daha sıkıntıya soktu.

Petrol ve gaz ambargolara rağmen gelişmesine devam ederek ülke ekonomisini fayda sağlayan en başarılı sektörlerdendir.

Bu arada gaz sanayi, altyapı ve temiz enerji kaynağı olarak son 7 yılda büyük gelişme kaydetmiştir.

Sonn 7 yıl zarfında gaz üretimi yüzde 37 artış ile 600 milyon metre küpten bir milyar metre küpe ulaşmıştır. Gaz üretiminin artışı bu alanda ihracatın artmasını sağlamaktadır. İran bugün Irak ve Türkiye’ye gaz ihraç etmektedir.

İran’ın doğu sınnırlarındaki komşularına da gaz ihracat kapasitesi vardır ve bunun için Pakistan sınırına kadar gaz boru hattı hazır konumdadır.

Son 7 yılda İran gaz ihracatı yüzde 90 artış ile günlük 75 milyon metre küpe ulaşmıştır.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012