Cumhurbaşkanı Ruhani 3 önemli petrol projesinin açılışını yaptı

Petrol ve doğalgaz sanayiinde bu ulusal projelerin devreye girmesi, Trump yönetiminin anti İran ambargolarının başta petrol ve doğalgaz olmak üzere İran'ın çeşitli alanlardaki kalkınma faaliyetlerini durduramdığının kanıtı.

Doğalgaz taşıma kapasitesinde 110 milyon metreküplük artış

Bugün açılışı yapılan en önemli proje, doğalgaz taşıma boru hatları ile 5 doğalgaz basınç güçlendirme noktasıydı.

1850 kilometre uzunluğundaki bu proje sayesinde İran'ın en önemli doğalgaz müşterileri olan batı ve kuzeybatıdaki komşulara doğalgaz ihracatının daha kalıcı hale gelmesi sağlandı.

İran petrokimya kapsitesinin 4 milyon tonluk artış göstermesi

Ayrıca 4 milyon tonluk kapasiteli Buşehr doğalgaz tatlılaştırma birimleri, etan çıkarımı ve petrokimya metanol birimleri de bugün Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından açılışı yapılan diğer projelerden biriydi.

Buşehr petrokimya 1. fazı İran için yıllık 370 milyon avro civarında gelilr getirecek. Bu proje ayrıca 1500 kişiye istihdam imkanı sağlamıştır.

Batı Karun'da petrol sanayi geliştirmesi için elektrik üretimi

Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından bugün açılışı yapılan diğer proje, Batı Karun Santrali ile yan tesislerinin inşası projesiydi. Bu projenin tamamı İranlı uzmanlarca tasarlanıp hayata geçti.

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