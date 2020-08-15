Yeni Delhi'nin uzun vadeli stratejisi, İran petrolünü almaktır

İRNA'ya özel röportaj veren Hindistan Büyükelçisi Dharmendra, İran'ın Hindistan'ın güvenebildiği ortaklarından biri olarak gördüklerine işaret ederek, 'İlişkilerimizi korumayı ve İran petrolünü tekrar almayı hedefliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke ticaret hacminin bu yıl 3 milyar 400 milyon doları bulduğuna değinen Dharmendra, 'Tabi ikili ilişkilerin artmasını beklemeliyiz. İki ülke ticaret odaları, ticari ilişkilerin korunması ve gelişmesi için birbiri ile görüşmelidir. İran, Hindistan'dan kağıt, gıda, ilaç ve tıbbi cihazlar alabilir. Öte yandan Hindistan da İran'dan meyve, deri vb. gibi ürünleri ithal edebilir' diye konuştu.

Yeni Delhi'nin İran'la uzun vadeli bir anlaşma imzalayıp imzalamak istediği sorusuna cevap veren Dharmendra, 'Bence İran ve Hindistan arasındaki gelişmeler süreci dikkate alınarak, bu tür anlaşmaları yapmamız için konuşma zamanı gelmiştir' diye belirtti.

İki ülke cumhurbaşkanları ile dışişleri bakanları arasında yapılan görüşme ve diyaloglara dikkati çeken Dharmendra, 'İki ülke ilişkilerinin köklü geçmişi, siyasi, ekonomik ve kültürel yönden köklü ilişkilrimize ışık tutuyor. Bu ilişkiler güçlü ve neşeli bir tarza sürdürülmeli ve gelecek yıllarda ilişkilerin daha da güçleneceğine tanık olacağız' diye vurguladı.

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