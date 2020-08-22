İran yıllık 250 milyar metreküp doğalgaz üretmektedir

İran Ulusal Doğalgaz Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, İran Ulusal Doğalgaz Şirketi'nin halihazırda günlük 4 milyon varil petrole denk gelen yıllık 250 milyar metreküp doğalgaz ürettiğine dikkati çeken Müntezir Türbeti, 'Halihazırda hemen hemen bütün şehirler doğalgazdan yararlanmakta veya yıl sonuna kadar yararlanacaktır. Sadece tarihi eser veya buna benzer nedenlerden dolayı doğalgaz şebekesine bağlanmayan birkaç kısıtlı şehir dışında bütün şehirlerde halk doğalgazdan yararlanabiliyor' dedi.

Bu yıl doğalgaz kullanan nüfusunu toplam nüfusa oranının yüzde 95'i bulacağına işaret eden Müntezir Türbeti, 'Dünyada şehirlere ve köylere aynı seviyede doğalgaz veren ilk ülkeyiz. Yıl sonuna kadar üzerinde çalıştığımız projelerin tamamlanması ile inşallah halkın yüzde 95'i bu nimetten faydalanabilecek' diye ekledi.

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