İran doğalgaz ihracatı 3.6 milyar metreküp arttı

Doğalgaz üretim, dağıtım ve ihracatında geçen yıl büyük bir rekor elde edildiğine dikkati çeken Müntezir Türbeti, 'Toplamda geçen yıl, bir önceki yıla göre doğalgaz ihracatında yüzde 26'lık bir büyüme yaşandı' dedi.

Doğalgaz yataklarından gaz çıkarımının geçen yıl 270 milyar metreküpe yükseldiğini dile getiren Müntezir Türbeti, 2Doğalgaz tüketiminin artışı, boru hatlarının genişletilmesi ve yeni doğalga basınç güçlendirme tesislerinin faaliyete başlaması ile doğakgaz taşıma ve dağıtımında herhangi bir sorun oluşmadı' diye konuştu.

Korona salgınının doğalgaz sanayinin gelişim veya onarım programlarının uygulamasında etki bırakmadığının altını çizen Müntezir Türbeti, 'Yapılan planlamalara göre gerekli finanmasnın sağlanması ve bütün sağlık kurallarının uygulanması ile İran Ulusal Doğalgaz Şirketi'nin gelişim ve onarım faaliyetlerinde aksama olmamış ve olmayacaktır' diye ekledi.